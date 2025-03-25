«Динамо» Минск и ЦСКА сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ.

Серия до четырех побед одного из соперников стартует в среду, 26 марта, на «Минск-Арене». Команды будут играть через один день и при необходимости проведут до семи встреч. Более высоко сеяная принимает первый и второй, а также, если потребуется, пятый и седьмой матчи.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» набрало 86 очков и заняло четвертое место на «Западе». ЦСКА с 85 очками финишировал пятым в конференции.

«Динамо» Минск — ЦСКА: р асписание матчей серии первого раунда Кубка Гагарина-2025

26 марта (среда). 19.30. Минск. «Динамо» Минск — ЦСКА

28 марта (пятница). 19.30. Минск. «Динамо» Минск — ЦСКА

30 марта (воскресенье). 17.00. Москва. ЦСКА — «Динамо» Минск

1 апреля (вторник). 19.30. Москва. ЦСКА — «Динамо» Минск

3 апреля (четверг). 19.30. Минск. «Динамо» Минск — ЦСКА — если потребуется

5 апреля (суббота). 17.00. Москва. ЦСКА — «Динамо» Минск —если потребуется

7 апреля (понедельник). 19.30. Минск. «Динамо» Минск — ЦСКА — если потребуется

Время начала матчей — московское.