Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

25 марта, 13:00

«Динамо» Минск — ЦСКА: расписание матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ

«Динамо» Минск и ЦСКА сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо» Минск, Telegram

«Динамо» Минск и ЦСКА сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ.

Серия до четырех побед одного из соперников стартует в среду, 26 марта, на «Минск-Арене». Команды будут играть через один день и при необходимости проведут до семи встреч. Более высоко сеяная принимает первый и второй, а также, если потребуется, пятый и седьмой матчи.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» набрало 86 очков и заняло четвертое место на «Западе». ЦСКА с 85 очками финишировал пятым в конференции.

«Динамо» Минск — ЦСКА: расписание матчей серии первого раунда Кубка Гагарина-2025

  • 26 марта (среда). 19.30. Минск. «Динамо» Минск — ЦСКА

  • 28 марта (пятница). 19.30. Минск. «Динамо» Минск — ЦСКА

  • 30 марта (воскресенье). 17.00. Москва. ЦСКА — «Динамо» Минск

  • 1 апреля (вторник). 19.30. Москва. ЦСКА — «Динамо» Минск

  • 3 апреля (четверг). 19.30. Минск. «Динамо» Минск — ЦСКА — если потребуется

  • 5 апреля (суббота). 17.00. Москва. ЦСКА — «Динамо» Минск —если потребуется

  • 7 апреля (понедельник). 19.30. Минск. «Динамо» Минск — ЦСКА — если потребуется

Время начала матчей — московское.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
Читайте также
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, первый раунд плей-офф: четвертьфиналы конференций
Ротенберг не набрал ни одного голоса в номинации «Лучший тренер сезона в КХЛ»
Воробьев заявил о готовности вернуться к работе после отставки из ЦСКА
Воробьев рассказал, что узнал об отставке из ЦСКА через агентов
Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»
ЦСКА пора перестать считать себя непобедимым. Перестройка и завышенные амбиции не сочетаются
Игра команды растопила сердце эгоиста. Как «Сибирь» едва не вытащила безнадежную серию против Уфы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ выбрала лучших игроков марта

Форвард «Салавата» Ремпал — о сопернике по первому раунду: «В плей-офф все будет по-другому»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 20
2 Авангард 11 9 2 18
3 Автомобилист 12 7 5 15
4 Нефтехимик 12 7 5 14
5 Трактор 12 5 7 14
6 Ак Барс 12 6 6 13
7 Адмирал 11 5 6 12
8 Барыс 12 5 7 12
9 Сибирь 11 5 6 10
10 Амур 11 3 8 8
11 Салават Юлаев 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 8 4 18
2 Торпедо НН 13 8 5 17
3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
4 Динамо Мн 10 6 4 14
5 ЦСКА 12 6 6 13
6 Спартак 12 5 7 13
7 Динамо М 11 6 5 13
8 Северсталь 12 6 6 12
9 СКА 11 5 6 12
10 Сочи 11 4 7 9
11 Лада 12 2 10 6
Результаты / календарь
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
5.10 13:30
Сибирь – Барыс
 1 : 0 Б
5.10 14:00
Спартак – Металлург Мг
 2 : 6
5.10 14:30
Салават Юлаев – Сочи
 3 : 1
5.10 16:00
Лада – Адмирал
 1 : 2 ОТ
5.10 17:00
Торпедо НН – Динамо М
 1 : 4
5.10 17:00
ЦСКА – Северсталь
 3 : 2
5.10 17:00
Ак Барс – Амур
 3 : 1
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости