ЦСКА одержал волевую победу над минским «Динамо», Кемпе и Лайпсик сделали по дублю

ЦСКА одержал волевую победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб взял верх над соперником со счетом 5:1.

По дублю в составе красно-синих на свой счет записали нападающий Марио Кемпе и Брэндон Лайпсик.

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«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

Голы: Козун — 13 (мен.), 11:01 — 1:0. Кемпе — 6 (бол., Лайпсик, Локтионов), 22:56 — 1:1. Кемпе — 7 (Слепышев), 33:57 — 1:2. Лайпсик — 5 (бол.), 48:46 — 1:3. Лайпсик — 6 (бол., Кемпе, Локтионов), 50:45 — 1:4. Окулов — 9 (бол., Киселевич, Мамин), 50:59 — 1:5.

Вратари: Фурх — Юханссон.

Штраф: 38 — 15.

Броски: 29 (6+10+13) — 31 (15+9+7).

Судьи: Белов, Оленин.

21 ноября. Минск. «Минск-Арена».