«Динамо» Минск — «Барыс»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Динамо» Минск и «Барыс» встречаются в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 22 сентября. Матч пройдет на льду «Минск Арены» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.10 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Минск — «Барыс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Белоруссии прямой эфир доступен на телеканале «Беларусь 5», а в Казахстане — на телеканале Qazsport (начало — в 21.00 по местному времени).

Минский клуб набрал 6 очков и занимает седьмое место в Западной конференции. Команда из Астаны с 6 очками идет на восьмой строчке «Востока».

Матч «Динамо» Минск — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс