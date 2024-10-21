Минское «Динамо» примет «Барыс» в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 21 октября. Матч пройдет на «Минск-Арене» в столице Белоруссии и начнется в 19.10 по московскому времени.

В прямом эфире игру в Минске покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на официальном сайте КХЛ.

В Белоруссии матчи КХЛ показывает государственный канал «Беларусь 5», в Казахстане — телеканал «Qazsport».

За ключевыми событиями встречи «Динамо» Минск — «Барыс» можно следить в нашем матч-центре.

В этом сезоне-2024/25 минское «Динамо» в 16 матчах набрало 19 очков, «Барыс» — 7 очков в 17 играх.