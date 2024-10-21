«Барыс» одержал волевую победу над минским «Динамо»
«Барыс» на выезде победил минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
У хозяев счет открыл Крис Тирни. Гости ответили голами Алихана Омирбекова и Кирилла Панюкова.
«Барыс» набрал 9 очков и занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Динамо» с 19 очками — на 8-й строчке «Запада».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Барыс» (Астана) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Тирни — 2 (Дюбе, Мороз), 18:48 — 1:0. Омирбеков — 3 (Асетов, Жафяров), 34:51 — 1:1. Панюков — 3 (Омирбеков), 59:30 — 1:2.
Вратари: Вельмакин (59:35) — Бояркин.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 35 (12+7+16) — 20 (7+3+10).
Судьи: Акузовский, Метальников.
21 октября. Минск. «Минск-Арена».
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|21.10
|12:30
|
Адмирал – Спартак
|4 : 3 ОТ
|21.10
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|4 : 5
|21.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо М
|4 : 3 Б
|21.10
|19:00
|
Витязь – СКА
|1 : 8
|21.10
|19:10
|
Динамо Мн – Барыс
|1 : 2
|21.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Металлург Мг
|2 : 4
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