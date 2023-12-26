«Динамо» Минск — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» на выезде победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.





«Автомобилист» набрал 53 очка в 45 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице «Востока». «Динамо» находится на восьмой строчке «Запада» с 40 баллами.