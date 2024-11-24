«Автомобилист» победил минское «Динамо» в овертайме
Минское «Динамо» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграло «Автомобилисту» (2:3 ОТ). Победную шайбу забросил нападающий Степан Хрипунов.
Белорусская команда с 33 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, екатеринбуржцы (39 очков) — вторые на «Востоке».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Осипов — 3 (бол., Мэйсек, Да Коста), 1:07 — 0:1. Волков — 8 (бол., Лайл), 5:01 — 1:1. Лайл — 6 (бол., Шипачев), 25:50 — 2:1. Обидин — 2 (Зборовский, Кузнецов), 54:23 — 2:2. Хрипунов — 6 (Зборовский), 64:46 — 2:3.
Вратари: Кареев — Галкин.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 24 (7+8+5+4) — 24 (8+7+6+3).
Судьи: Ромасько, Юдаков.
24 ноября. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|31
|25
|6
|52
|2
|Спартак
|29
|20
|9
|43
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|28
|17
|11
|34
|7
|Динамо Мн
|30
|15
|15
|33
|8
|Торпедо
|30
|14
|16
|33
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|30
|11
|19
|25
|11
|Сочи
|27
|10
|17
|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|29
|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|36
|4
|Ак Барс
|27
|17
|10
|35
|5
|Металлург Мг
|31
|16
|15
|33
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|31
|11
|20
|30
|8
|Авангард
|28
|12
|16
|26
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|27
|10
|17
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|24.11
|10:00
|
Адмирал – Амур
|5 : 3
|24.11
|14:30
|
Металлург Мг – Сибирь
|3 : 1
|24.11
|15:00
|
Барыс – Авангард
|2 : 3 ОТ
|24.11
|17:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|2 : 3 ОТ