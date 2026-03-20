Минское «Динамо» со счетом 8:2 разгромило «Автомобилист», Кузнецов оформил хет-трик

Минское «Динамо» дома разгромило «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 8:2.

Хет-трик оформил форвард минчан Сергей Кузнецов, который также отметился голевой передачей. Дубль в активе Сэма Энаса. Еще по одной шайбе забросили Даниил Липский, Даррен Дитц и Даниил Сотишвили.

У гостей дублем отметился Даниэль Спронг.

«Динамо» (88 очков) завершило регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» с 84 очками финишировал четвертым на «Востоке».

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