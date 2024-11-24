«Динамо» Минск — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Динамо» Минск примет «Автомобилист» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в воскресенье, 24 ноября. Матч состоится в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Динамо» Минск — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Белоруссии смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Беларусь 5».
Минская команда набрала 32 очка и занимает восьмое место в Западной конференции. Клуб из Екатеринбурга с 37-ю очками располагается на второй строчке на Востоке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|31
|25
|6
|52
|2
|Спартак
|29
|20
|9
|43
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|28
|17
|11
|34
|7
|Торпедо
|30
|14
|16
|33
|8
|Динамо Мн
|29
|15
|14
|32
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|30
|11
|19
|25
|11
|Сочи
|27
|10
|17
|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|29
|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|27
|17
|10
|37
|3
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|36
|4
|Ак Барс
|27
|17
|10
|35
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|31
|11
|20
|30
|8
|Сибирь
|27
|11
|16
|25
|9
|Лада
|27
|10
|17
|25
|10
|Авангард
|27
|11
|16
|24
|11
|Барыс
|29
|9
|20
|20
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|24.11
|10:00
|
Адмирал – Амур
|5 : 3
|24.11
|14:30
|
Металлург Мг – Сибирь
|- : -
|24.11
|14:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|24.11
|17:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -