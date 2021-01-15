«Автомобилист» на выезде победил минское «Динамо»

«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде переиграл минское «Динамо» (3:1). Дублем в составе екатеринбургской команды отличился Питер Холланд, мог канадец записать в актив и хет-трик, но на последней минуте арбитры не засчитали его шайбу после видеопросмотра.

После этой победы гости вышли на пятое место на «Востоке» с 57 очками, минчане — седьмые на «Западе» с 51 очком.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Холланд — 9 (бол., Протапович, Мэйсек), 22:08 — 0:1. Холланд — 10 (Арзамасцев, Хольцер), 31:36 — 0:2. Фальковский — 5 (Принс), 40:44 — 1:2.

Вратари: Тэйлор (58:30) — Гросс.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 31 (10+7+14) — 22 (9+6+7).

Судьи: Морозов, Наумов.

15 января. Минск. «Минск-Арена».