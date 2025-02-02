«Авангард» на выезде обыграл минское «Динамо» в серии буллитов
«Авангард» в гостях обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 Б.
У гостей по голу забили Джованни Фьоре, Егор Воронков, Наиль Якупов и Игорь Мартынов. У хозяев по два очка на счету Ксавье Уэлле (0+2), Сэма Энаса (0+2) и Романа Горбунова (1+1), также шайбы забросили Вадим Мороз, Крис Тирни и Джошуа Брук.
В серии буллитов свои попытки реализовали нападающие омского клуба Константин Окулов и Райан Спунер.
«Авангард» набрал 57 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Динамо» Минск с 59 очками — на 7-й строчке «Запада».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо Мн» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 4:5 Б (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Мороз — 17 (Горбунов, Шипачев), 9:56 — 1:0. Фьоре — 5 (мен.), 20:54 — 1:1. Горбунов — 11 (бол., Уэлле, Энас), 22:36 — 2:1. Воронков — 2 (Спунер), 24:50 — 2:2. Якупов — 18 (Кулик, Меркли), 28:19 — 2:3. Тирни — 7 (Уэлле, Дюбе), 33:47 — 3:3. Мартынов — 7 (Окулов, Чистяков), 51:48 — 3:4. Брук — 3 (Волков, Энас), 57:20 — 4:4.
Победный буллит: Спунер.
Вратари: Демченко — Бердин.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 49 (17+11+17+4) — 30 (4+16+6+4).
Судьи: Васильев, Гофман.
2 февраля. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.
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|74
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|52
|9
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|49
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|51
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|38
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|41
|28
|2.02
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|3 : 4 ОТ
|2.02
|10:30
|
Амур – Барыс
|5 : 0
|2.02
|14:00
|
Трактор – Сочи
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|16:00
|
Лада – Автомобилист
|2 : 4
|2.02
|17:00
|
Северсталь – Спартак
|8 : 6
|2.02
|17:00
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|3 : 6
|2.02
|17:10
|
Динамо Мн – Авангард
|4 : 5 Б