Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:52

«Авангард» на выезде обыграл минское «Динамо» в серии буллитов

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Авангард» в гостях обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 Б.

У гостей по голу забили Джованни Фьоре, Егор Воронков, Наиль Якупов и Игорь Мартынов. У хозяев по два очка на счету Ксавье Уэлле (0+2), Сэма Энаса (0+2) и Романа Горбунова (1+1), также шайбы забросили Вадим Мороз, Крис Тирни и Джошуа Брук.

В серии буллитов свои попытки реализовали нападающие омского клуба Константин Окулов и Райан Спунер.

«Авангард» набрал 57 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Динамо» Минск с 59 очками — на 7-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 4:5 Б (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мороз — 17 (Горбунов, Шипачев), 9:56 — 1:0. Фьоре — 5 (мен.), 20:54 — 1:1. Горбунов — 11 (бол., Уэлле, Энас), 22:36 — 2:1. Воронков — 2 (Спунер), 24:50 — 2:2. Якупов — 18 (Кулик, Меркли), 28:19 — 2:3. Тирни — 7 (Уэлле, Дюбе), 33:47 — 3:3. Мартынов — 7 (Окулов, Чистяков), 51:48 — 3:4. Брук — 3 (Волков, Энас), 57:20 — 4:4.

Победный буллит: Спунер.

Вратари: Демченко — Бердин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 49 (17+11+17+4) — 30 (4+16+6+4).

Судьи: Васильев, Гофман.

2 февраля. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Минск)
Читайте также
Умер актер театра и кино Станислав Колокольников
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США ради отмены пошлин
Фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Дюков переизбран на пост президента РФС
Промес сделал заявление на русском языке. Что происходит в «Спартаке» на сборах в Абу-Даби
Популярное видео
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ак Барс» на выезде переиграл «Куньлунь»

КХЛ, результаты и видео голов 2 февраля: «Северсталь» обыграла «Спартак», «Динамо» Минск уступило «Авангарду» и другие
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 39 13 80
2 Северсталь 52 33 19 67
3 Динамо М 51 31 20 66
4 ЦСКА 50 29 21 66
5 Спартак 50 29 21 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 49 26 23 59
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 51 22 29 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 51 15 36 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Автомобилист 50 31 19 68
3 Ак Барс 50 33 17 68
4 Сал. Юлаев 50 32 18 67
5 Металлург Мг 51 31 20 66
6 Авангард 51 27 24 57
7 Сибирь 50 22 28 52
8 Адмирал 51 21 30 52
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 49 18 31 42
11 Амур 51 13 38 31
12 Барыс 52 11 41 28
Результаты / календарь
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
11.02
2.02 10:00
Адмирал – Сибирь
 3 : 4 ОТ
2.02 10:30
Амур – Барыс
 5 : 0
2.02 14:00
Трактор – Сочи
 3 : 2 ОТ
2.02 16:00
Лада – Автомобилист
 2 : 4
2.02 17:00
Северсталь – Спартак
 8 : 6
2.02 17:00
Куньлунь РС – Ак Барс
 3 : 6
2.02 17:10
Динамо Мн – Авангард
 4 : 5 Б
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости