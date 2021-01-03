«Авангард» уступил в овертайме минскому «Динамо»

«Авангард» уступил в овертайме на выезде минскому «Динамо». Встреча закончилась со счетом 5:4 в пользу минчан.

«Авангард» потерпел второе поражение подряд не в основное время.

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«Динамо» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 5:4 ОТ (0:0, 1:2, 3:2, 1:0)

Голы: Каски — 8, 21:23 — 0:1. Спунер — 6 (Колячонок), 26:48 — 1:1. Секач — 9 (Хохлачев, Емелин), 31:16 — 1:2. Принс — 14 (Соловьев, Митчелл), 42:45 — 2:2. Горбунов — 4 (Соловьев, Мосалев), 43:57 — 3:2. Хохлачев — 9, 44:10 — 3:3. Демков — 8 (Принс), 47:43 — 4:3. Буше — 14 (бол., Толчинский, Каски), 54:01 — 4:4. Принс — 15 (бол., Спунер, Митчелл), 60:54 — 5:4.

Вратари: Фурх — Бобков.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (8+6+10+2) — 30 (2+9+19+0).

Судьи: Оленин, Оскирко.

3 января. Минск. «Минск-Арена».