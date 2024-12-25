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Сегодня, 15:10

«Динамо» Минск — «Ак Барс»: время начала и где смотреть матч КХЛ

«Динамо» Минск сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ 25 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Никита Лямкин, игрок ХК «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс»

«Динамо» Минск примет «Ак Барс» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в среду, 25 декабря. Матч пройдет в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо» Минск — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

В Белоруссии смотреть игру можно на телеканале «Беларусь 5».

Минский клуб в 37-ми играх набрал 43 очка и занимает седьмое место в Западной конференции. Команда из Татарстана с 48-ю очками в 35-ти встречах располагается на третьей строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 39 30 9 62
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 38 23 15 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 37 22 15 48
7 Динамо Мн 37 19 18 43
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 38 24 14 52
2 Сал. Юлаев 36 24 12 50
3 Ак Барс 35 23 12 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
10 Сибирь 35 14 21 31
11 Барыс 40 10 30 23
12 Амур 38 8 30 20
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25.12 17:00
Сал. Юлаев – Амур
 - : -
25.12 17:00
Динамо Мн – Ак Барс
 - : -
25.12 19:30
Торпедо – Локомотив
 - : -
25.12 19:30
ЦСКА – СКА
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