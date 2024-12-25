«Динамо» Минск — «Ак Барс»: время начала и где смотреть матч КХЛ
«Динамо» Минск примет «Ак Барс» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в среду, 25 декабря. Матч пройдет в спортивном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Динамо» Минск — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
В России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.
В Белоруссии смотреть игру можно на телеканале «Беларусь 5».
Минский клуб в 37-ми играх набрал 43 очка и занимает седьмое место в Западной конференции. Команда из Татарстана с 48-ю очками в 35-ти встречах располагается на третьей строчке на Востоке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|39
|30
|9
|62
|2
|Спартак
|37
|24
|13
|53
|3
|ЦСКА
|36
|22
|14
|51
|4
|Динамо М
|38
|23
|15
|49
|5
|Северсталь
|38
|24
|14
|48
|6
|СКА
|37
|22
|15
|48
|7
|Динамо Мн
|37
|19
|18
|43
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|37
|12
|25
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|38
|24
|14
|52
|2
|Сал. Юлаев
|36
|24
|12
|50
|3
|Ак Барс
|35
|23
|12
|48
|4
|Металлург Мг
|39
|22
|17
|46
|5
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|6
|Адмирал
|40
|18
|22
|42
|7
|Авангард
|37
|17
|20
|37
|8
|Нефтехимик
|38
|13
|25
|36
|9
|Лада
|35
|14
|21
|33
|10
|Сибирь
|35
|14
|21
|31
|11
|Барыс
|40
|10
|30
|23
|12
|Амур
|38
|8
|30
|20
|25.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|25.12
|17:00
|
Динамо Мн – Ак Барс
|- : -
|25.12
|19:30
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|25.12
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -
|25.12
|19:30
|
Витязь – Динамо М
|- : -