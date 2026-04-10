«Динамо» Минск — «Ак Барс»: видеообзор матча Кубка Гагарина

«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в первом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина — 2:1.

Игра проходила в столице Белоруссии.

У гостей дубль оформил Алексей Пустозеров. У хозяев единственный гол на счету Вадима Мороза.

Казанский клуб повел в серии (1-0). Следующий матч пройдет в Минске в субботу, 11 апреля.