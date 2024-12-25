«Динамо» Минск — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

«Динамо» Минск набрало 45 очков и занимает 7-е место в Западной конференции, «Ак Барс» идет 3-м на «Востоке» с 48 очками.