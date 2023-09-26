Минское «Динамо» дома победило «Ак Барс»
«Динамо» Минск дома обыграло «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
У минчан забивали Андрей Стась, Джемел Смит и Коди Курран. У казанцев шайбы забросили Вадим Шипачев и Артем Лукоянов.
«Динамо» набрало 9 очков и поднялось на 9-е место «Запада». У «Ак Барса» — 14 очков и 3-е место «Востока».
В следующем матче «Динамо» дома сыграет с «Ладой» 30 сентября. «Ак Барс» отправится в гости к «Торпедо» 28-го числа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Шипачев — 5 (Кагарлицкий), 0:38 — 0:1. Стась — 2 (мен.), 3:34 — 1:1. Лукоянов — 2 (Дыняк, Кателевский), 16:02 — 1:2. Смит — 3 (Кодола, Меркли), 29:49 — 2:2. Керран — 2 (Энас, Пинчук), 57:52 — 3:2.
Вратари: Фергюсон — Ахтямов.
Штраф: 13 — 13.
Броски: 29 (10+6+13) — 23 (10+10+3).
Судьи: Кочетов, Фатеев.
26 сентября. Минск. «Минск-Арена». 10023 зрителя
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|10
|8
|2
|17
|2
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|3
|Локомотив
|10
|7
|3
|14
|4
|Сочи
|10
|7
|3
|14
|5
|Спартак
|11
|6
|5
|13
|6
|Северсталь
|9
|5
|4
|11
|7
|СКА
|10
|5
|5
|10
|8
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|10
|ЦСКА
|11
|4
|7
|9
|11
|Витязь
|11
|1
|10
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|7
|4
|16
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|14
|5
|Сибирь
|10
|6
|4
|13
|6
|Трактор
|11
|5
|6
|12
|7
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|8
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|9
|3
|6
|8
|11
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|10
|2
|8
|6
|26.09
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|1 : 4
|26.09
|19:10
|
Динамо Мн – Ак Барс
|3 : 2
|26.09
|19:30
|
Спартак – Сочи
|2 : 3
|26.09
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|1 : 2