«Ак Барс» в овертайме обыграл минское «Динамо» и удвоил преимущество в серии

«Ак Барс» на выезде победил минское «Динамо» во втором матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина — 5:4 ОТ.

По голу у казанцев забили Григорий Денисенко, Степан Терехов, Александр Барабанов и Артем Галимов. Победную шайбу в овертайме забросил Нэйтан Тодд.

У хозяев отличились Алекс Лимож, Сергей Кузнецов, Виталий Пинчук и Сэм Энас.

«Ак Барс» удвоил преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Следующая игра пройдет в Казани в понедельник, 13 апреля.