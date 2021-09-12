«Ак Барс» на выезде проиграл минскому «Динамо»

Минское «Динамо» дома победило «Ак Барс» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Мальте Стремвалль и Владимир Алистров, которые сделали по дублю. В концовке забросил шайбу в пустые ворота Тэйлор Бек. У гостей забивали Александр Бурмистров и Дмитрий Кагарлицкий.

«Динамо» набрало шесть очков и занимает четвертое место на Западе. У «Ак Барса» пять очков и седьмая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:2 (1:0, 0:2, 4:0)

Голы: Стремвалль — 1 (бол., Кемпе, Граовац), 19:39 — 1:0. Бурмистров — 1 (Бровкин, Глухов), 27:18 — 1:1. Кагарлицкий — 3 (бол., Коваленко, Воронков), 28:22 — 1:2. Алистров — 1 (Варфоломеев, Дерябин), 46:17 — 2:2. Стремвалль — 2 (Бенгтссон, Бек), 54:45 — 3:2. Алистров — 2, 55:31 — 4:2. Бек — 3 (п.в., Кемпе), 59:32 — 5:2.

Вратари: Колосов — Бобков (58:49 — 59:32).

Штраф: 6 — 31.

Броски: 20 (5+10+5) — 28 (8+13+7).

Судьи: Гофман, Морозов.

12 сентября. Минск. «Минск-Арена»