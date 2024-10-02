«Динамо» Минск — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале FONBET чемпионата КХЛ.

«Динамо» с 12 очками после 9 матчей располагается на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» (11 очков) идет шестым на «Востоке».