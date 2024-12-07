«Динамо» — «Металлург»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Динамо» Москва и «Металлург» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 7 декабря. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Магнитогорске игру также транслирует местный канал «ТВ-ИН».
Ключевые события игры «Динамо» Москва — «Металлург» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Динамо» набрало 45 очков в 34 матчах. «Металлург» провел 35 матчей и набрал 40 очков. Ранее команды встречались в октябре — магнитогорцы победили со счетом 5:3.
5 декабря «Динамо» обыграло СКА в Санкт-Петербурге (4:2), а «Металлург» — «Ладу» в Тольятти (4:0).
Матч «Динамо» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|35
|28
|7
|58
|2
|Спартак
|34
|22
|12
|48
|3
|Динамо М
|34
|21
|13
|45
|4
|ЦСКА
|32
|18
|14
|43
|5
|СКА
|33
|19
|14
|42
|6
|Северсталь
|33
|19
|14
|38
|7
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|8
|Торпедо
|33
|15
|18
|36
|9
|Витязь
|34
|14
|20
|32
|10
|Куньлунь РС
|35
|13
|22
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|34
|22
|12
|48
|2
|Сал. Юлаев
|32
|22
|10
|46
|3
|Ак Барс
|31
|21
|10
|43
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Металлург Мг
|35
|19
|16
|40
|6
|Адмирал
|35
|16
|19
|37
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|32
|13
|19
|31
|10
|Сибирь
|31
|12
|19
|27
|11
|Барыс
|35
|9
|26
|21
|12
|Амур
|34
|7
|27
|18
|7.12
|14:00
|
Авангард – Автомобилист
|4 : 2
|7.12
|17:00
|
Динамо М – Металлург Мг
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