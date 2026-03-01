«Динамо» и «Металлург"сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 1 марта

«Динамо» и «Металлург» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 1 марта. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены» в Москве. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Магнитогорска могут смотреть игру на телеканале «ТВ-ИН» (начало эфира — в 19.30 по местному времени).

«Динамо» набрало 70 очков в 59 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции. «Металлург» с 95 очками в 59 играх идет на первой строчке «Востока».

Матч «Динамо» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс