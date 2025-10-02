Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:03

Московское «Динамо» в серии буллитов победило «Трактор»

Алина Савинова
2 октября. «Динамо» обыграло «Трактор» (3:2 Б) в Москве.
Фото ХК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» на своем льду обыграло «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Первые два гола забили хозяева, у которых отличились Девин Броссо и Максим Джиошвили. Гости сравняли счет на последних минутах третьего периода благодаря заброшенным шайбам Логана Дэя и Михаила Григоренко.

В серии буллитов у бело-голубых броски реализовали Джордан Уил и Никита Гусев.

«Динамо» набрало 11 очков за 10 матчей и поднялось на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 13 баллами после 11 игр идет пятым на «Востоке».

5 октября московская команда отправится в гости к «Торпедо», а челябинцы днем ранее сыграют на выезде с «Шанхай Дрэгонс».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
2 октября, 19:30. ВТБ Арена
Динамо М
Трактор

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Читайте также
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Palacios

    Вот ты баловник... Всё играешься ) Судьбу не обыграть! -)

    02.10.2025

  • Chegevara.

    Весёлый матч:rofl:, с уходом Шабанова креатива перед воротами у Трактора существенно поубавилось. Краву может хотя бы вернут. Кэнаки от него открестились)

    02.10.2025

  • Андрей П

    Знаешь в чем твоя проблема, ты угрожаешь убийством незнакомому человеку. А когда придаётся отвечать, ты в штаны наложишь. Подумай.

    02.10.2025

  • Андрей П

    Ты зачем опять подтверждаешь свою быдлячую натуру, ушлепок. Или ты давно в чужих руках не обсирался.

    02.10.2025

  • Сергей А.

    перед ареной встретимся? только ты труп и претензии не имеешь

    02.10.2025

  • Андрей П

    Вот ты реально достал своими быдло комментами. Ты без хамства и оскорблений жить не можешь? Не позорь Трактор и его болельщиков.

    02.10.2025

  • Сергей А.

    как много питуманены))

    02.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Не, ничего не могу сказать. Смотреть регулярку нашего хоккея зрелище не для слабонервных))) Меня после 10-15 минут любого матча просто на блевоту тянет. Шоу низкого качества, даже близко не стоит с НХЛ. Даже плей-офф и то так себе. Поэтому я просто говорю, чего злишься? Жизнь прекрасна, завтра оторвемся, а понедельник снова в бой)))) Это имхо)))

    02.10.2025

  • Andrey Sakharov

    А можно научиться удерживать преимущество? Ну как можно не научиться этому за всю позорно программную серию с Трактором?

    02.10.2025

  • Сергей А.

    беспредел ненавижу. Тут он был. или не согласен? закон кармы никто не отменял. семьи судеек сдохнут, купившие их тоже

    02.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    я как раз на удалении выключил, пресс доехал с тотал 3,5

    02.10.2025

  • Кот-матрос

    Даже не надейся!:stuck_out_tongue_winking_eye:

    02.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Чего злой такой?)) Завтра пятница, потерпи и мир остановится)))

    02.10.2025

  • Сергей А.

    страдать ты будешь

    02.10.2025

  • Киса Кацман

    СЭ падает всё ниже Губастая курица пишет про Хоккей

    02.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Блин, я не заметил, что в большинстве. Это фиаско. Просто выигрышный матч за полторы минуты из +2 упустили. Позорище и правда.

    02.10.2025

  • Кот-матрос

    Страдай!:grin:

    02.10.2025

  • Сергей А.

    Даже буллиты у трактористов красота, у дерьма - дерьмо

    02.10.2025

  • Сергей А.

    Мусорки, радуйтесь. Один спорный не засчитали, один буллит в ваше очко не назначен. Даже 2 минут нет.

    02.10.2025

  • Vitamin007

    снова

    02.10.2025

  • .Алексей.

    Опять валидол.

    02.10.2025

  • Vitamin007

    Сколько можно! кудашов? Одно и то же каждый раз? Уже за пару минут до конца люди не сомневаются, что противник отыграет! физрук ты физрук, и пацанов заразил по небалуйся

    02.10.2025

  • spartsmen

    Вот как назвать этих одарённых личностей, пропустивших на 18-27 в большинстве и на 19-33 ??? Такой экспресс обосрали :rage::rage::face_with_symbols_over_mouth:

    02.10.2025

  • Evgen

    Отличная игра обеих команд! приятно смотреть такую игру. Трактор команда конечно с характером, но и Динамо молодцы, додавили. С победой динамики.

    02.10.2025

  • Кот-матрос

    Офигеть! Владик, что это было? ------------- Ну и ладно, лёд тронулся, господа уральские!:laughing:

    02.10.2025

    • «Лада» обыграла «Нефтехимик» и прервала девятиматчевую серию поражений

    Десятков о первой победе «Лады» после девяти поражений: «Ребята доказали, что стоят большего, чем на них вешали»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 11 7 4 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 11 5 6 13
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Динамо М 10 5 5 11
    9 Северсталь 10 5 5 10
    10 Сочи 9 4 5 9
    11 Лада 11 2 9 5
    Результаты / календарь
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    2.10 19:00
    Нефтехимик – Лада
    		 1 : 4
    2.10 19:30
    Динамо М – Трактор
    		 3 : 2 Б
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости