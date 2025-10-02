Московское «Динамо» в серии буллитов победило «Трактор»

Московское «Динамо» на своем льду обыграло «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Первые два гола забили хозяева, у которых отличились Девин Броссо и Максим Джиошвили. Гости сравняли счет на последних минутах третьего периода благодаря заброшенным шайбам Логана Дэя и Михаила Григоренко.

В серии буллитов у бело-голубых броски реализовали Джордан Уил и Никита Гусев.

«Динамо» набрало 11 очков за 10 матчей и поднялось на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 13 баллами после 11 игр идет пятым на «Востоке».

5 октября московская команда отправится в гости к «Торпедо», а челябинцы днем ранее сыграют на выезде с «Шанхай Дрэгонс».