«Динамо» одержало первую победу над «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина
Московское «Динамо» на своем льду обыграло «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:1.
У бело-голубых заброшенными шайбами отметились Артем Швец-Роговой, Артем Ильенко и Антон Слепышев. Единственный гол челябинской команды на счету Григория Дронова.
На последней минуте матча форвард хозяев Никита Гусев забил в пустые ворота, однако после видеопросмотра гол был отменен, поскольку у защитника московской команды Даниила Пыленкова была зафиксирована игра высоко поднятой клюшкой перед взятием ворот.
«Динамо» выиграло первый матч в полуфинале плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Трактора». Следующая игра команд состоится в Челябинске 6 мая.
Кубок Гагарина. 1/2 финала
«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Швец-Роговой — 2, 19:10 — 1:0. Ильенко — 4 (Рашевский), 25:15 — 2:0. Дронов — 5 (Дер-Аргучинцев, Шабанов), 42:50 — 2:1. Слепышев — 1 (Сергеев, Михеев), 48:25 — 3:1.
Вратари: Подъяпольский — Фукале.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 35 (17+9+9) — 45 (10+20+15).
Судьи: Беляев, Фатеев.
4 мая. Москва. «ВТБ Арена». 9655 зрителей.
Счет в серии: 1-3
