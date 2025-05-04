Хоккей
4 мая, 19:19

«Динамо» одержало первую победу над «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина

Алина Савинова
Артем Швец-Роговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московское «Динамо» на своем льду обыграло «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:1.

У бело-голубых заброшенными шайбами отметились Артем Швец-Роговой, Артем Ильенко и Антон Слепышев. Единственный гол челябинской команды на счету Григория Дронова.

На последней минуте матча форвард хозяев Никита Гусев забил в пустые ворота, однако после видеопросмотра гол был отменен, поскольку у защитника московской команды Даниила Пыленкова была зафиксирована игра высоко поднятой клюшкой перед взятием ворот.

«Динамо» выиграло первый матч в полуфинале плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Трактора». Следующая игра команд состоится в Челябинске 6 мая.

Кубок Гагарина. 1/2 финала

«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Швец-Роговой — 2, 19:10 — 1:0. Ильенко — 4 (Рашевский), 25:15 — 2:0. Дронов — 5 (Дер-Аргучинцев, Шабанов), 42:50 — 2:1. Слепышев — 1 (Сергеев, Михеев), 48:25 — 3:1.

Вратари: Подъяпольский — Фукале.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 35 (17+9+9) — 45 (10+20+15).

Судьи: Беляев, Фатеев.

4 мая. Москва. «ВТБ Арена». 9655 зрителей.

Счет в серии: 1-3

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
  • Александр Максаков

    После третьего матча , что было в раздевалке , Кудашову надо было показать своим игрокам , для чистолюбия . Как рвали трактористы майку с эмблемой Д - на груди у маникена потом опрокинули его .

    05.05.2025

  • splash174

    Носок свой пожуешь, если Трактор во вторник отправит динамиков спать?

    05.05.2025

  • Chegevara.

    Надо пятый строго сыграть, пусть без голевой фиериии, засушить игру, добиться победы. и спокойно подкручивать гайки и готовиться, к финалу.

    05.05.2025

  • splash174

    Че-то я не хочу шестой матч смотреть. Там уже пойдут нервы.

    05.05.2025

  • Исрапил Калянов.

    Динамо нашли ключики заглушить Трактор.

    04.05.2025

  • Shalopay

    Вполне заслуженная победа "Динамо", хотя, на мой субьективный взгляд, "Трактор" всё же доминировал бОльшую часть игры. Так бывает. "Динамо" стойко оборонялось и использовало свои шансы в атаке. Не согласен с теми, кто говорит что это победа Подьяпольского. Это победа всей команды, которая качественно защищалась и умело контратаковала во второй половине матча. "Трактор" же не использовал свои шансы. Надеюсь, в следующем матче исправится. Забивать есть кому, не только защитнику Дронову. Серия продолжается.

    04.05.2025

  • Mon65

    Один единственный болела Трактора (с Ником Сергей А.) плачет и воет, жалуясь на судейство. Больще на ветке никто ни из трактористов, ни из нейтральных, не поддерживает плач Ярославны. Поэтому я считаю, что он или малолетка, или не совсем здоров. Обычно такие все проигрыши своей Команды валят на судейство или козни соперников.

    04.05.2025

  • Сергей А.

    спасибо скажи втб и мусорам из мвд, скинулись и судеек проплатили

    04.05.2025

  • Archon

    "Динамикам" - всеобъемлющий респект и уважуха..Наконец-то подобрали "ключик" к трактористам. "То ли ещё буудет..то ли ещё буудет..То ли ещё будет, ой-ёй-ёй"(с) )))

    04.05.2025

  • Archon

    Ну,это нормально)) Как и предупреждалось.. И выиграют ещё 1-2 игры..Мазутные рановато расслабились..

    04.05.2025

  • Сергей А.

    бабла судейкам побольше... Хотя предел беспредела должен быть, и так оба матча мусарню тащили за уши

    04.05.2025

  • Mon65

    Ну, что же, появился лучик Надежды. А на Руси без Веры и надежды нельзя. Вечер перестает быть томным. Понимаю, что с 0:3 только один раз за все годы в нашей лиге выскакивали сухими из воды. Но почему бы не повторить тот успех?

    04.05.2025

  • FAB2856

    По логике да, а как будет на самом деле большой вопрос. А так-то Трактор по игре лучше, но и АкБарс был вначале лучше Динамо, а потом...

    04.05.2025

  • Mon65

    Заметь, один на ветке плачешь. И на судейство жалуешся тоже один. И сделай выводы, будь мужиком, не скули. Проиграли по делу.

    04.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Соперник играет с запасом сил. Динамо как будто на пределе возможностей. Это что касается физики. По рисунку игры, по обилию голевых моментов уральцы так же выглядят более солидно. В этой связи резонно спросить у тш Динамо: в чем причина? ПОЧЕМУ команда, имея отличный состав, по мастерству не уступающая Трактору, не показывает необходимый уровень игры? Я не специалист, конечно, но по мне так поражение в серии - абсолютно тренерское. Хотя робкие надежды остаются...

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот ты умный))) Это тебе надо прилично сетку перекраивать))) Хватит фантазировать))) Адмирал уже месяц в отпуске, а через 6 дней и Трактор будет))) Умник))

    04.05.2025

  • Chegevara.

    Трындец или нет, покажет время, (мне как болельщику Трактора, хочется верить что нет:relaxed:??). Но речь про текущий матч, я игру смотрел и привёл статистику. Давайте спорить не будем) , каждый видит, что хочет видеть.)

    04.05.2025

  • АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ

    во вторник все закончится

    04.05.2025

  • Лой Быканах

    Мда, сразу видно "футболиста". Первый этап проводится между парами команд из своей конференции, а на втором этапе пары команд формируются перекрестно из разных конференций. Учите матчасть, непрофильный вы наш )))

    04.05.2025

  • FAB2856

    Даже спорить не хочу! Вы считаете, что Трактор играл здорово, а я считаю, что нет. Я был полностью уверен, что Челябинск сломал Динамо в третьем матче и спокойно дожмёт сегодня. А теперь начались отговорки типа Подяпольский всё испортил и т.п. Так ведь Под'япольский и дальше стоять будет! Всё? Трактору трындец?

    04.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Напомните, когда мы с вами перешли на ты?

    04.05.2025

  • VVSh71

    да всё по делу)) Дома Трактор деклассирует динамиков

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Салават с Динамо в разных ветках))) И поэтому с ними по очереди Адмирал бы не смог играть. Но самое главное: "ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ" Адмирал уже в отпуске)))И давай скажем честно, там был полный недонастрой Трактора))))

    04.05.2025

  • Philip Future

    С побеДой !, что бы ни было дальше. Да, тяжело идёт серия. Вообще, я бы посоветовал тренерскому штабу внимательно посмотреть матч минчан с трактористами, который 8 - 0 :-) . .

    04.05.2025

  • ёzhic8

    верим

    04.05.2025

  • Лой Быканах

    Адмиралу просто не повезло, что он попал на Трактор. Попадись ему Салават, а потом Динамо, то играл бы Адмирал в полуфинале.

    04.05.2025

  • Chegevara.

    Естественно по результату слабее, раз проиграл, но ты то про матч, пишешь :pushpin: Итоговая статистика по броскам 45/35 по силовым 21/8 Чистого времени в атаке на 4 минуты больше Блокшоты у Динамо на 10 больше,а это прямо говорит о том, кто атаковал... Рецепт победы Динамо: уверенная игра Подъяпольского, самоотверженненность, доля фарта - первая шайба от рикошета, вторая от чудо броска Ильенко. А у Трактора не шло сегодня в ворота. В прошлом году такого и близко не было, за счёт другого победили.

    04.05.2025

  • Сергей А.

    с первых секунд очень ожиданно. Левые 4, а не 2 минуты, во время 4 минут не видят матрасы нарушений голубых. По пробросам вообще смешно, Челябинск выкидывает, мусор кое как ждет когда линию пересечет - проброс. москва мусор выкидывает, Челябинск догнать не успевает - нет проброса. С оффсайдами так же, На дальней челябинцы видят что в зоне, на смене влетает в калитку, трактористы входят в зону чисто - свисток от матраса продажного

    04.05.2025

  • FAB2856

    Читай внимательно! Не матч слабый, а Трактор сыграл слабо по сравнению с первыми играми. Вы не согласны? Смотрите счёт на табло.

    04.05.2025

  • бутсы кокорина

    Неожиданно.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Это да. Только Адмирал уже месяц с лишним отдыхает. А так да, посильнее)))))))

    04.05.2025

  • FAB2856

    Да! У него и справка есть.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    У ежика не знаю что в голове.

    04.05.2025

  • FAB2856

    Лучшим финалом для зрителей был бы Салават -Динамо , а так-то будем смотреть 1:0, 2:1 в пользу Ярославля.

    04.05.2025

  • Лой Быканах

    Трактор играл намного лучше, чем Динамо, просто Трактору в отличие от Динамо сегодня не фартило. А по существу Бен прав, для победы надо было играть еще лучше.

    04.05.2025

  • Chegevara.

    Слабый матч? :exploding_head: Вы наверное наверное, что то другое смотрели, может на игру Футболиста Сапогова:rofl::rofl::rofl:

    04.05.2025

  • Сергей А.

    ты про себя?

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ты дурак, мальчик сережа???

    04.05.2025

  • Сергей А.

    ты труп

    04.05.2025

  • Saypin

    Там просто в голове кю

    04.05.2025

  • Saypin

    Мечтать не вредно.

    04.05.2025

  • FAB2856

    Поживём - увидим! Очень слабый матч Трактора. Мне по барабану и те и другие, но по сравнению с третьим матчем Трактор выглядел плохо. Проиграй Трактор следующую игру и всё может быть.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    :thumbsdown:

    04.05.2025

  • Chegevara.

    Минус тебе за хамство.

    04.05.2025

  • Chegevara.

    Поздравляю!!! За кубок двора будешь бороться? молодец!

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Вроде взрослый, а всякие минусы ставишь))) Не Чегевара ты, а мелюзга детсадовская))

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Я бы сказал жесще: "Судьи тащат загнивающий Запад в финал. Доколе?"

    04.05.2025

  • Сергей А.

    сегодня таких 4 фола от динамо было. Наказывали? нет. Матч пересмотри

    04.05.2025

  • Лой Быканах

    Счет не по игре, но так тоже бывает, как и 8:0 от минчан. Аномалия, которая ничего не изменит. Если субъективно, то Адмирал выглядел посильнее обеих Динам и шансов у него было побольше.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Я как Бобров и в хоккей мощно играю. Так что буду сегодня шайбу пинать))) УРААААААА. Еще три матча и мы в финале!!)))

    04.05.2025

  • Philip Future

    Первую игру вспомните - фол против Пакетта, после чего Трахтур шайбу забросил . .

    04.05.2025

  • Chegevara.

    Футболист Сапогов, иди мяч пинай:rofl:

    04.05.2025

  • Кот-матрос

    Синюю линюю надо учится держать, и в своей зоне не косячить.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А ты только минусы ставить?))))

    04.05.2025

  • Сергей Богданов

    Ты сам то веришь? Похоже просто хорохоришся.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    ОЙ, Серега, Серега, ты не ной у порога)))) Ну не все ж вас подтаскивать)))

    04.05.2025

  • Спринт

    Не смотрел, но одобрямс продолжение борьбы .

    04.05.2025

  • fedland

    Трактор играет в хоккей. Динамо мучается, голы даются с трудом. ну и конено кипер динамо красавец, его победа. Динамовцам в пятом матче желаю победы. и увидимся в четверг...

    04.05.2025

  • Алексей А.

    Динамо ещё живо! Вратарь помог и Трактор не реализовал много чего...

    04.05.2025

  • Кот-матрос

    :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

    04.05.2025

  • Andrey Sakharov

    Пример многим нашим тренерам.

    04.05.2025

  • Сергей А.

    вспомню, как голубой нырнул на булит. Когда там его надо было на 2 минуты

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Лучше два ящика, но когда КГ выиграем. А сегодня пусть газировку пьет. Еще 3 матча впереди до финала))

    04.05.2025

  • krinf15

    ПроДолжаем верить в чуДо! :fist::v:?

    04.05.2025

  • Vitamin007

    кудашов, какие "качели"? Влада вовремя подписали! Опять одно и тоже у тебя, что в зоне хотят, то и делают соперники!

    04.05.2025

  • Сергей А.

    а динамо не голубые? или ты дальтоник?

    04.05.2025

  • Chegevara.

    Все дело в vitaminah:upside_down:

    04.05.2025

  • Кот-матрос

    Ты ещё 13-й год вспомни.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Динамовцы всех с победой. Дулинские нытики не довольны судейством, которое именно их тащит в финал. Судят выгодно для них. Это уже все поняли. Приятно забивать шайбы, когда игрок соперников пол минуты лежит на площадке, а вы этого типа не замечаете))

    04.05.2025

  • Philip Future

    Ну, как бы то ни было дальше, а, по крайней мере, уже не так позорно . .

    04.05.2025

  • Andrey Sakharov

    А сергей все о голубых... это спортивный портал, тут не место для демонстрации ваших сексуальных и прочих перверсий. Некрасиво и не по-взрослому.

    04.05.2025

  • Vaclav

    Поворот в серии.

    04.05.2025

  • Сергей А.

    я помню и прошлый, и этот матч. и Судейский беспредел.

    04.05.2025

  • Vitamin007

    ты дурак?

    04.05.2025

  • НХЛ-СИЛА

    сирожа, иди поной .

    04.05.2025

  • Vitamin007

    Влад, круто!

    04.05.2025

  • Кот-матрос

    Ну чё ты ноешь? Ведёте в серии и опять вам не так всё. Ущербные.

    04.05.2025

  • Alexey Tarasov

    БРАТУШКИ с ПОБЕДОЙ:v:?:thumbsup:Лиха беда Начало:point_up:?МОЛОДЦЫ:thumbsup::100:

    04.05.2025

  • Кот-матрос

    Ну можно сказать с мясом вырвали! Хоть так, но как же тяжко против этих медведей, мало что дают. Но ничего, серия прожолжается! И это хорошо. ------------ Владику ящик шампанского требуем!

    04.05.2025

  • Vitamin007

    там и так с солярой даже перебор)

    04.05.2025

  • Сергей А.

    победа судеек с втб и мусарней

    04.05.2025

  • ёzhic8

    Бен Гру на послематчевом интервью прекрасен: Мы не играли настолько хорошо чтобы победить Тракторным глорам - в пример

    04.05.2025

  • Chegevara.

    И не сказать, что по игре плохо играли, не шла сегодня в ворота.

    04.05.2025

  • Сергей А.

    Судиьи тащат за ущи голубых мусорков и запад. В самом начале матча это видно было. Весь прошлый матч так же. Шайбу в пустые для отмазки не засчитали, но будь она не в такой момент... Гниль

    04.05.2025

  • .Алексей.

    Есть одна.

    04.05.2025

  • baruv

    Победа Подъяпольского.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ну вот, как и положено финал Динамо-Ярославль стал на шажок ближе. Жаль даже Челябинск такой шанс упускают. Эх, ну ладно, еще у них будет шанс.

    04.05.2025

  • True Timati

    Не более, чем матч престижа...

    04.05.2025

  • Vitamin007

    Спасибо Влад и парни!!! Что кушает Шабанов?) кудашов, а почему, если мы будем после второго вести 10:0, не будет уверенности в победе? Это тренерская тема, а именно твоя!!!

    04.05.2025

  • Chegevara.

    Динамовсяких болел с победой, Трактору соляры залить к домашнему матчу.

    04.05.2025

  • splash174

    У победы Динамо сегодня было два фактора: лучший матч Подъяпольского и целый мешок нереализованных моментов у Трактора. Свип был бы, конечно, несправедлив для Динамо. А может команда дает шанс Челябе насладиться еще одним матчем с динамиками. Победа в серии не вызывает сомнений.

    04.05.2025

    • Игроки «Динамо» Комтуа и Пакетт пропустят четвертый матч серии с «Трактором»

    «Динамо» Москва — «Трактор»: видеообзор матча Кубка Гагарина
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Нефтехимик 27 15 12 31
    5 Автомобилист 27 14 13 31
    6 Трактор 27 13 14 31
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 26 17 9 34
    5 Динамо М 25 15 10 31
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 26 12 14 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    15.11 13:30 Сибирь – Динамо М - : -
    15.11 17:00 Сочи – Шанхай Дрэгонс - : -
    15.11 17:00 Локомотив – Барыс - : -
    Все результаты / календарь

