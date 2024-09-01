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Сегодня, 18:01

«Торпедо» одержало победу над «Динамо» в матче за 3-е место в Кубке мэра Москвы

Алина Савинова
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«Торпедо» победило московское «Динамо» в матче за 3-е место в Кубке мэра Москвы-2024 — 4:1.

У нижегородской команды дубль оформил Егор Виноградов и еще по голу на свой счет записали Денис Ян и Кирилл Воронин. Автором единственной заброшенной шайбы бело-голубых стал Дмитрий Рашевский.

В финальной встрече сыграют «Спартак» и ЦСКА. Матч команд состоится в 19.30 по московскому времени.

Кубок мэра Москвы. Матч за третье место.

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Виноградов — 1 (мен., Мисников), 5:43 — 0:1. Рашевский — 1 (Пыленков, Комтуа), 19:52 — 1:1. Ян — 1 (Фирстов, Шумилов), 21:30 — 1:2. Виноградов — 2 (Фирстов, Шумилов), 29:49 — 1:3. Воронин — 1 (Варлаков, Шавин), 51:08 — 1:4.

Вратари: Миска — Бочаров.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 43 (19+14+10) — 21 (5+9+7).

Судьи: Лазарев, Светилов.

1 сентября. Москва. «ВТБ Арена». 2699 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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