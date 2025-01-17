Московское «Динамо» уступило «Сочи» в домашнем матче
Московское «Динамо» на своем льду потерпело поражение от «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:3.
На гол защитника бело-голубых Игоря Ожиганова в первом периоде гости ответили точным броском в исполнении форварда Даниила Сероуха. В середине третьего игрового отрезка Уильям Биттен вывел сочинцев вперед, а на последней минуте матча Артем Волков забил третий гол гостей.
«Динамо» прервало победную серию из пяти матчей. После 46 игр московская команда с 59 очками сохраняет второе место на «Западе». «Сочи» (32 балла в 45 встречах) замыкает турнирную таблицу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Сочи» — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Голы: Ожиганов — 4 (бол., Комтуа, Ильенко), 15:48 — 1:0. Сероух — 9 (Тянулин), 17:34 — 1:1. Биттен — 9 (Яремчук, Хохлачев), 50:51 — 1:2. Волков — 2 (п.в., Мачулин), 59:16 — 1:3.
Вратари: Моторыгин — Иванов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 35 (16+15+4) — 29 (13+10+6).
Судьи: Дударов, Кочетов.
17 января. Москва. «ВТБ Арена». 7208 зрителей
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