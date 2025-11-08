Хоккей
8 ноября, 21:44

СКА нанес «Динамо» первое поражение за последние семь матчей

Алина Савинова
8 ноября. СКА обыграл «Динамо» (3:2) в матче КХЛ.
Фото ХК СКА

СКА на выезде обыграл московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

Голы бело-голубых забили Джордан Уил и Дилан Сикура, который также записал на свой счет результативную передачу. У питерцев по 2 (1+1) очка набрали Марат Хайруллин, Джозеф Бландизи и Тревор Мерфи.

Московская команда прервала шестиматчевую победную серию и с 31 очком располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 24 баллами сохраняет девятую строчку.

В следующем матче «Динамо» примет «Шанхай Дрэгонс», а команда из Санкт-Петербурга в гостях сыграет против «Авангарда». Обе игры состоятся 10 ноября.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
8 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
СКА
КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Александр Максаков

    Ну и кликуха у тебя ! .

    09.11.2025

  • Кот-матрос

    Спасибо братан, а тебя с победой! Пусть мои пашут, и всё исправят.

    09.11.2025

  • alexb2025personal

    А Вы считаете, что Бесков, к примеру, игрок 40-х 50-х годов, мог что-то показать игрокам 80-х в 60 лет (как футболист)? И скажем так: игрок не уровня даже скамейки Спартака 80-х в свои игровые годы. Он мог делать другую работу. У Ротенберга была куча тренеров, которые понимали в том, чем занимаются. Его дело было все организовать. И надо отдать должное Ротенбергу, в чужую работу он не лез.

    09.11.2025

  • Archon

    Это для тебя,мелкожидёнок,он "Николаевич", а для меня - второе звено из "Химик"-а))

    09.11.2025

  • *alfi

    так у ларионова была команда со звездами, которую собрал ротенберг (всеми правдами и неправдами потолка)))), но ларионов сам половину команды разогнал). и набрал...свою половину непонятно кого) и именно ларионовская половина тянет ска вниз).

    09.11.2025

  • AndreyV

    Ну ХЗ... На СКА ходил когда они играли на Ждановской то ли в перовой лиге, то ли в переходном. Когда в МХЛ удалось достать билеты на СКА-Лада (полуфинал) был самым счастливым человеком... А сейчас какие-то все чужие: что СКА, что Шанхай... Отличаются только логотипы. В прошлом году с сыном часто ходили на СКА1946. Честно, вставляет больше, чем основа

    09.11.2025

  • AlAr

    Неожиданно!

    09.11.2025

  • Lars Berger

    Из моей квартиры в Петербурге видна СКА-Арена... Где играет "Шанхай". Будапештская... Рядом с Яблоневым садом... Но как можно предать СКА?! Не понимаю.

    09.11.2025

  • Gordon

    Для тебя, хамло, он Игорь Николаевич

    09.11.2025

  • Gordon

    Мусор - это хамы, которын в интернете гадят

    09.11.2025

  • Gordon

    Типа Ромка не тренировал? Чего ж тогда команда так лажала? :)

    09.11.2025

  • Mel_Alex_SPB

    "День "Динамо", по сути накануне Дня Динамо... 10 числа.)

    08.11.2025

  • Mel_Alex_SPB

    Хорошо сказано, Ларс, спасибо. А то иду сегодня вечером по Чайковского, вижу двух...с шарфами драконов... Давно так не хотелось втащить...

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Бро, я с тобой! всё будет... Мои вон наконец-то сегодня победили... последнюю команду лиги, но победили)) А сегодня праздник у ребят (Дима Ушкачев, Ларс Бергер), сегодня будут танцы...

    08.11.2025

  • Archon

    Случилось чудо с Игоряшей Ларионовым)) Сегодня с "Динамиками" сплошные сливы.. Бедаа..

    08.11.2025

  • Nord Ostovsky

    уроды футболитсы и тут вы))

    08.11.2025

  • alexb2025personal

    И если будет, как и Ротенберг, только на пресс-конференции ходить, а за него будут тренировать другие.

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Сегодня не день Динамовских братьев... терпения.

    08.11.2025

  • Мишандос

    Мусора сегодня везде получили, ска мололцы! След Омск

    08.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Такие поражения нужны, а то совсем расслабились.

    08.11.2025

  • Доктор Зло

    Провалили откровенно только второй период. Третий хорошо, в первом на мой взгляд тоже чуть лучше. Паталаха сегодня наошибался вдоволь. Про Комтуа написали уже,в этом сезоне не радует пока. Добавляет Слепышев, чувствует игру, много перехватов и у борта борьбу выигрывает. А так рабочая игра , Питеру где-то чуть больше повезло. Хоккей Кудашова не меняется который год. Мы переигрываем соперника на пике физики. Как только небольшая яма, становится тяжело, ибо игра очень завязана на борьбу

    08.11.2025

  • bishevcky

    Поддержали ФК Динамо, продолжайте.СКА с победой.

    08.11.2025

  • .Алексей.

    Не день ДИНАМО.

    08.11.2025

  • MegaSmalex

    Ларионову проиграть - это как? Ну вы даёте..

    08.11.2025

  • fan_89

    Если забудет о своём сыночке-корзиночке, то шансик на плей-офф появится.

    08.11.2025

  • Вадим Антропов

    Не без доли везения... ПОБЕДА!!! Понравился 2-й период, 1-й был кисленьким, повезло в третьем! Поздравления СКА и Всем Нашим!!!:beer::beers::beer::beers::beer::beers: И с "ДНЁМ" Динамо )):hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::soccer:

    08.11.2025

  • A1eksey

    Молодцы! В СПб слили в концовке, здесь - наоборот. Надеюсь, что потихоньку команда разыгрывается. Верю в Ларионова. Непростая задача у него - создать команду почти с нуля и без звезд.

    08.11.2025

  • fan_89

    Болельщиков СКА с победой! Сегодня удача улыбнулась Петербургу. Порадовало отсутствие номера 69. Самый высокооплачиваемый игрок СКА Рокко Гримальди является самым худшим. Обрезы и в пустые ворота забить не может.

    08.11.2025

  • Lars Berger

    Всех невских армейцев - с трудной победой над мощным сейчас "Динамо". Сегодня - явно не день "Динамо") "Динамо" М и "Динамо" Мх проиграли в Футболе. "Динамо" М и "Динамо" Мн - в Хоккее...) Но это - точно не проблемы СКА (Ленинград). С победой всех, кто болеет за эту легендарную команду!

    08.11.2025

  • fktrc

    Пижоны, конечно! На расслабоне играли, столько ошибок! Комтуа последнее время вообще не радует, да и подьпольский слабо стал играть! А вот ска бился все три периода, вот и результат!

    08.11.2025

  • baruv

    Поддержали футболеров)

    08.11.2025

  • Кот-матрос

    Чистое везение. Контуа ноги раздвинул вместо того, чтобы блокировать. Но нормально, будем работать над ошибками.

    08.11.2025

  • Александр Максаков

    Парни футболеры обосрались , давайте порадуем наших болельщиков и отдадим все силы , чтобы победить ! . Мог бы сказать примерно так тренер , что - то я сомниваюсь . Многие делают вид , что играют , да просто балетом занимаються .

    08.11.2025

  • ёzhic8

    Плохо играли, реально как будто на подзарядке подсевших батареек. Минимум два гола дурацкие, большинство отстой Но это не умаляет заслуг СКА. С победой их

    08.11.2025

  • baruv

    Благотворительность здесь неуместна. Наказание последовало.

    08.11.2025

  • Andrey Sakharov

    Равная игра. Результат немного разочаровал

    08.11.2025

    • «Динамо» Минск — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

    КХЛ, результаты и видео голов 8 ноября: СКА обыграл «Динамо» (Москва), «Локомотив» победил «Ак Барс» и другие матчи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    2.11
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    12.11 17:00 Салават Юлаев – СКА 2 : 1
    12.11 17:00 Металлург Мг – Лада 6 : 4
    12.11 19:00 Торпедо НН – Сочи 5 : 3
    12.11 19:10 Динамо Мн – Сибирь 7 : 0
    12.11 19:30 Спартак – Локомотив 3 : 6
    Все результаты / календарь

