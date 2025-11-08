СКА нанес «Динамо» первое поражение за последние семь матчей

СКА на выезде обыграл московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

Голы бело-голубых забили Джордан Уил и Дилан Сикура, который также записал на свой счет результативную передачу. У питерцев по 2 (1+1) очка набрали Марат Хайруллин, Джозеф Бландизи и Тревор Мерфи.

Московская команда прервала шестиматчевую победную серию и с 31 очком располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 24 баллами сохраняет девятую строчку.

В следующем матче «Динамо» примет «Шанхай Дрэгонс», а команда из Санкт-Петербурга в гостях сыграет против «Авангарда». Обе игры состоятся 10 ноября.