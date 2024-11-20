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20 ноября, 23:15

Московское «Динамо» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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Московское «Динамо» на своем льду обыграло «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сибирь
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