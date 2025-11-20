«Сибирь» победила «Динамо» в Москве и прервала 13-матчевую серию поражений
«Сибирь» на выезде обыграла московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.
У гостей дубль оформил Иван Чехович и еще один гол забил Алексей Яковлев. На счету Владимира Ткачева две результативные передачи. За хозяев по шайбе забросили Сергей Артемьев, Дилан Сикура и Максим Комтуа, который сравнял счет за три секунды до окончания основного времени. Двумя голевыми передачами отметился Даниил Пыленков. В серии буллитов сильнее оказалась новосибирская команда.
За игру московская команда нанесла 39 бросков в створ ворот соперника, у «Сибири» 18 бросков в створ.
«Динамо» с 34 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений и с 19 баллами остается на последнем, 11-м месте на «Востоке».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|22
|7
|46
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Амур
|27
|11
|16
|26
|8
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|9
|Адмирал
|26
|10
|16
|25
|10
|Салават Юлаев
|27
|10
|17
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|3
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|20.11
|17:00
|Автомобилист – Металлург Мг
|4 : 5
|20.11
|17:00
|Трактор – Амур
|4 : 6
|20.11
|19:00
|Северсталь – Адмирал
|3 : 2 ОТ
|20.11
|19:30
|Динамо М – Сибирь
|3 : 4 Б
|20.11
|19:30
|Торпедо НН – Спартак
|4 : 3
|20.11
|19:30
|Динамо Мн – ЦСКА
|5 : 2