Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:56

«Сибирь» победила «Динамо» в Москве и прервала 13-матчевую серию поражений

Алина Савинова
Максим Джиошвили, Вячеслав Лещенко и Антон Красоткин.
Фото ХК «Динамо» Москва

«Сибирь» на выезде обыграла московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

У гостей дубль оформил Иван Чехович и еще один гол забил Алексей Яковлев. На счету Владимира Ткачева две результативные передачи. За хозяев по шайбе забросили Сергей Артемьев, Дилан Сикура и Максим Комтуа, который сравнял счет за три секунды до окончания основного времени. Двумя голевыми передачами отметился Даниил Пыленков. В серии буллитов сильнее оказалась новосибирская команда.

За игру московская команда нанесла 39 бросков в створ ворот соперника, у «Сибири» 18 бросков в створ.

«Динамо» с 34 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений и с 19 баллами остается на последнем, 11-м месте на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Сибирь

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сибирь
Читайте также
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • fktrc

    И судьи помогали, и болелы! Но видать там совсем всё плохо!!!

    20.11.2025

  • ёzhic8

    Четыре с 18 бросков! Что за лапоть там в воротах? Которую игру подряд

    20.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Это фиаско. Позор. Значит дело было не бабине(Кудашове)??

    20.11.2025

  • Пан Юзеф

    Странно. Вроде Роман Борисович только детей тренирует. Вроде ни на что особо не влияет. А всё в говне.

    20.11.2025

  • roughboy

    Наконец-то этот кошмар закончился, но третью шайбу динамо засчитывать было нельзя: вратарь прижал шайбу

    20.11.2025

  • Vitamin007

    На ком же прервет серию Сибирь? Ну конечно на Динамо! Отвратительно! Весь штаб гнать к чертовой матери. козлов такой же физрук, ничего он не сдвинет! Ничего не изменить за две игры скажете? козлов и был теневым главным тренером у нас, все дерьмо, которое в игре было, оно и осталось, и останется!

    20.11.2025

  • Irzhi Korn

    Пыленков вроде две передачи, но и две шайбы на его совести. Да и климат, похоже, не Кудашов портил... В общем - дебилизм руководства...

    20.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Отлично в Динамо встряхнули команду отставкой Кудашова.

    20.11.2025

  • Александр Максаков

    Разогнать этот гаДюшник , до каких пор будите гаДить болельщикам !. ГоспоДин Сушко , правДа вы мстити и за сына .

    20.11.2025

  • Михаил

    Никакой Козлов не главный тренер...

    20.11.2025

  • baruv

    Сибирь с долгожданной победой. Для динамовцев играть только последний период для победы явно маловато. Печально и тревожно. Что-то внутри коллектива происходит. Козлов в растерянности, думаю как и большинство динамовских болельщиков...

    20.11.2025

    • «Торпедо» дома обыграло «Спартак»

    ЦСКА на выезде уступил минскому «Динамо»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 29 22 7 46
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Амур 27 11 16 26
    8 Барыс 28 10 18 25
    9 Адмирал 26 10 16 25
    10 Салават Юлаев 27 10 17 23
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 29 19 10 41
    2 Северсталь 29 20 9 40
    3 Торпедо НН 30 18 12 39
    4 Динамо Мн 27 17 10 37
    5 Динамо М 27 16 11 33
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 27 14 13 31
    8 ЦСКА 28 13 15 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 26 7 19 19
    Результаты / календарь
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    20.11 17:00 Автомобилист – Металлург Мг 4 : 5
    20.11 17:00 Трактор – Амур 4 : 6
    20.11 19:00 Северсталь – Адмирал 3 : 2 ОТ
    20.11 19:30 Динамо М – Сибирь 3 : 4 Б
    20.11 19:30 Торпедо НН – Спартак 4 : 3
    20.11 19:30 Динамо Мн – ЦСКА 5 : 2
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости