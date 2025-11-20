«Сибирь» победила «Динамо» в Москве и прервала 13-матчевую серию поражений

«Сибирь» на выезде обыграла московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

У гостей дубль оформил Иван Чехович и еще один гол забил Алексей Яковлев. На счету Владимира Ткачева две результативные передачи. За хозяев по шайбе забросили Сергей Артемьев, Дилан Сикура и Максим Комтуа, который сравнял счет за три секунды до окончания основного времени. Двумя голевыми передачами отметился Даниил Пыленков. В серии буллитов сильнее оказалась новосибирская команда.

За игру московская команда нанесла 39 бросков в створ ворот соперника, у «Сибири» 18 бросков в створ.

«Динамо» с 34 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений и с 19 баллами остается на последнем, 11-м месте на «Востоке».