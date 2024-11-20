Московское «Динамо» обыграло «Сибирь» и одержало четвертую победу подряд
Московское «Динамо» на своем льду обыграло «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.
До середины третьего периода счет в игре был 1:1 — на гол защитника гостей Федора Гордеева хозяева ответили заброшенной шайбой Никиты Буруянова. В третьей 20-минутке у московской команды отличились Никита Гусев, Бреннан Менелл и Максим Комтуа, за клуб из Новосибирска еще один гол забил Илья Морозов.
«Динамо» одержало четвертую победу подряд и с 37 очками после 28 матчей поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции.
У «Сибири» пятое поражение кряду. Команда с 23 баллами в 26 играх идет на девятой позиции на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Голы: Гордеев — 3 (Мерфи, Белоусов), 7:53 — 0:1. Буруянов — 3 (Ожиганов, Комтуа), 25:36 — 1:1. Гусев — 11 (Пакетт, Уил), 50:02 — 2:1. Менелл — 4 (бол., Кудрявцев, Пакетт), 55:10 — 3:1. Морозов — 3, 58:49 — 3:2. Комтуа — 6 (п.в., Адамчук, Моторыгин), 59:44 — 4:2.
Вратари: Моторыгин — Костин (59:29 — 59:44).
Штраф: 0 — 12.
Броски: 36 (9+13+14) — 16 (3+5+8).
Судьи: Овчинников, Сергеев.
20 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 8397 зрителей
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