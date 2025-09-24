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Московское «Динамо» в овертайме победило «Шанхай Дрэгонс»

Алина Савинова
24 сентября. Московское «Динамо» нанесло поражение «Шанхай Дрэгонс» (3:2 ОТ) в матче КХЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» на своем льду одержало победу над «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Все четыре гола в основное время были забиты в первом периоде. У бело-голубых отличились Седрик Пакетт и Дилан Сикьюра, у китайской команды шайбы забросили Владимир Кузнецов и Нэйт Сукезе. На счету Сикьюры и Сукезе также по результативной передаче.

Гол в овертайме забил Джордан Уилл с передачи Максима Моторыгина и Никиты Гусева, который набрал 2 (0+2) очка в этой игре.

«Динамо» выиграло третий матч подряд и с 9 очками вышло на седьмое место в таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 8 баллами располагается на девятой строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
24 сентября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Шанхай Дрэгонс
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