Два гола Рашевского принесли московскому «Динамо» победу над «Металлургом»
Московское «Динамо» дома одержало победу над «Металлургом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
По дублю в этой игре оформили нападающий бело-голубых Дмитрий Рашевский и форвард магнитогорской команды Роман Канцеров. Еще один гол хозяев на счету Максима Комтуа.
«Динамо» одержало третью победу подряд и с 47 очками после 35 матчей занимает третье место в таблице Западной конференции. «Металлург» (40 баллов в 36 играх) идет пятым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Канцеров — 6 (Силантьев, Зернов), 16:00 — 0:1. Рашевский — 9 (Михеев, Комтуа), 17:31 — 1:1. Канцеров — 7 (бол., Пресс, Вовченко), 23:13 — 1:2. Комтуа — 8 (бол., Кудрявцев, Гусев), 35:26 — 2:2. Рашевский — 10 (Комтуа), 57:08 — 3:2.
Нереализованный буллит: Канцеров (Металлург Мг), 28:58 (Вратарь).
Вратари: Моторыгин — Смолин (58:34).
Штраф: 7 — 6.
Броски: 23 (9+9+5) — 35 (15+13+7).
Судьи: Беляев, Дударов.
7 декабря. Москва. «ВТБ Арена».
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