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4 февраля, 20:42

Хет-трик Пакетта не помог московскому «Динамо» избежать поражения в матче с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Седрик Пакетт.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Московское «Динамо» на своем льду в серии буллитов уступило «Локомотиву» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:4.

У бело-голубых в первом периоде отличился Седрик Пакетт, который забил три гола и стал автором самого быстрого хет-трика «Динамо» в КХЛ. Никита Гусев ассистировал ему во всех трех эпизодах. Два (0+2) очка на свой счет записал Бреннан Менелл.

За ярославскую команду в основное время шайбы забросили Мартин Гернат, Даниил Бут и Степан Никулин, который также реализовал победный буллит.

После этой игры «Локомотив» с 82 очками располагается на втором месте в таблице Западной конференции. У «Динамо» 80 баллов и третья позиция. Обе команды в текущем сезоне провели по 59 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 Б (3:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пакетт — 19 (бол., Менелл, Гусев), 8:49 — 1:0. Пакетт — 20 (бол., Менелл, Гусев), 13:00 — 2:0. Пакетт — 21 (Готовец, Гусев), 14:59 — 3:0. Гернат — 7 (бол., Сергеев, Березкин), 30:04 — 3:1. Бут — 9 (Гернат, Андронов), 38:39 — 3:2. Никулин — 4 (Иванов, Алексеев), 50:28 — 3:3.

Победный буллит: Никулин.

Вратари: Коновалов — Исаев.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (11+10+8+0) — 29 (4+12+12+1).

Судьи: Бирин, Раминг.

4 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 9396 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
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2 Авангард 58 39 19 82
3 Сал. Юлаев 59 37 22 79
4 Автомобилист 61 33 28 73
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6 Трактор 59 33 26 72
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9 Амур 59 23 36 58
10 Сибирь 59 23 36 55
11 Адмирал 59 18 41 47
12 Барыс 58 19 39 45
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2 Локомотив 59 39 20 82
3 Динамо М 59 37 22 80
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