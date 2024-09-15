Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче КХЛ
Московское «Динамо» на своем льду одержало победу над минским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:3.
У бело-голубых дубль оформил Дмитрий Рашевский и еще по голу забили Седрик Паккет, Игорь Ожиганов, Артем Михеев и Артем Швец-Роговой. За клуб из Минска шайбы забросили Сэм Энес, Николас Мелош и Брэйди Лайл.
Перед началом игры символическое вбрасывание произвел главный тренер футбольного «Динамо» Марцел Личка.
Московская команда набрала 4 очка за пять встреч и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У минчан 6 очков и третья позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
Голы: Пакетт — 2 (бол., Гусев, Уил), 9:42 — 1:0. Рашевский — 1 (Слепышев, Пыленков), 19:20 — 2:0. Ожиганов — 1 (Уил, Пакетт), 24:43 — 3:0. Рашевский — 2 (О`Делл), 28:21 — 4:0. Энас — 1 (бол., Лайл, Гросс), 30:36 — 4:1. Мелош — 1 (Мороз), 39:06 — 4:2. Михеев — 1 (Сизов, Джиошвили), 51:01 — 5:2. Лайл — 1 (Энас, Пинчук), 54:43 — 5:3. Швец-Роговой — 1 (п.в.), 57:21 — 6:3.
Вратари: Миска — Вельмакин (Тихомиров, 28:21, 55:30 — 57:21).
Штраф: 12 — 6.
Броски: 33 (15+11+7) — 40 (5+16+19).
Судьи: Гашилов, Соин.
15 сентября. Москва. «ВТБ Арена».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|4
|8
|Амур
|5
|2
|3
|4
|9
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|10
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|11
|Металлург Мг
|5
|1
|4
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|4
|Северсталь
|5
|3
|2
|6
|5
|Куньлунь РС
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|Торпедо
|5
|2
|3
|5
|8
|СКА
|5
|2
|3
|5
|9
|Динамо М
|5
|2
|3
|4
|10
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|11
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|15.09
|10:30
|
Амур – Куньлунь РС
|2 : 3
|15.09
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|4 : 1
|15.09
|17:00
|
СКА – Лада
|4 : 3 ОТ
|15.09
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|6 : 3