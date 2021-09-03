Московское «Динамо» уверенно обыграло минских одноклубников в матче КХЛ

Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российского клуба.

Дубль в составе победителей оформил Вадим Шипачев, еще по шайбе забросили — Оскар Линдберг и Станислав Галиев. Единственный гол у минчан забил Денис Мосалев.