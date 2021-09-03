Московское «Динамо» уверенно обыграло минских одноклубников в матче КХЛ
21:48
Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российского клуба.
Дубль в составе победителей оформил Вадим Шипачев, еще по шайбе забросили — Оскар Линдберг и Станислав Галиев. Единственный гол у минчан забил Денис Мосалев.
Читайте также
Гол Классона положил конец великой серии Испании, Англия разгромила венгров при скандалах с фанатами, Италия не проигрывает 35 матчей
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю