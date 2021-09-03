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Московское «Динамо» уверенно обыграло минских одноклубников в матче КХЛ

21:48
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Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российского клуба.

Дубль в составе победителей оформил Вадим Шипачев, еще по шайбе забросили — Оскар Линдберг и Станислав Галиев. Единственный гол у минчан забил Денис Мосалев.

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Александр Кравченко все материалы автора

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