ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби благодаря единственному голу Окулова
ЦСКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.
Автором единственной заброшенной шайбы в этой игре стал форвард армейцев Константин Окулов, который отличился во втором периоде. 29-летний хоккеист набрал 400-е очко за карьеру в КХЛ.
ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию бело-голубых.
«Динамо» с 41 баллом после 31 матча сохраняет третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (37 очков в 29 играх) располагается на пятой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — ЦСКА — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Окулов — 4 (Нестеров), 27:34 — 0:1.
Вратари: Моторыгин (57:22) — Просветов.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 38 (10+10+18) — 19 (11+6+2).
Судьи: Дударов, Соин.
28 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 8974 зрителя.
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