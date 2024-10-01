ЦСКА в серии буллитов одержал победу над московским «Динамо»
ЦСКА на выезде победил московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.
Голы бело-голубых в основное время забили Седрик Пакетт, Бреннан Менелл и Артем Швец-Роговой. У армейцев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Саморуков, Никита Охотюк и Виталий Абрамов. Защитник гостей Никита Нестеров записал на свой счет две результативные передачи. Победный буллит в этой игре реализовал Константин Окулов.
ЦСКА с 15 очками после 11 матчей располагается на третьем месте в таблице «Запада». «Динамо» (11) идет на восьмой позиции.
В следующем матче команда Алексея Кудашова 3 октября дома сыграет против «Трактора». Красно-синие в этот же день на своем льду примут «Металлург».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — ЦСКА — 3:4 Б (2:2, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Пакетт — 4 (Кудашов, Гусев), 6:26 — 1:0. Менелл — 2 (Кудрявцев, Римашевский), 10:18 — 2:0. Саморуков — 1, 13:09 — 2:1. Охотюк — 1 (Нестеров, Окулов), 19:31 — 2:2. Швец-Роговой — 2 (Михеев, Джиошвили), 30:35 — 3:2. Абрамов — 7 (Исхаков, Нестеров), 46:33 — 3:3.
Победный буллит: Окулов.
Вратари: Миска — Гамзин (17:44 — 19:31).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 36 (8+17+11+0) — 36 (15+11+4+6).
Судьи: Беляев, Ромасько.
1 октября. Москва. «ВТБ Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|19
|2
|Спартак
|10
|7
|3
|16
|3
|ЦСКА
|11
|6
|5
|15
|4
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|5
|СКА
|10
|6
|4
|13
|6
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|9
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|10
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|11
|Сочи
|10
|3
|7
|6
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Трактор
|10
|6
|4
|14
|4
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|5
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|6
|Адмирал
|9
|5
|4
|11
|7
|Нефтехимик
|11
|4
|7
|11
|8
|Авангард
|11
|4
|7
|9
|9
|Металлург Мг
|11
|4
|7
|8
|10
|Лада
|10
|3
|7
|7
|11
|Амур
|9
|3
|6
|6
|12
|Барыс
|11
|2
|9
|5
|1.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
|2 : 5
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Локомотив
|0 : 1 ОТ
|1.10
|19:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|7 : 2
|1.10
|19:30
|
Спартак – Трактор
|2 : 3 Б
|1.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|3 : 4 Б
|1.10
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|1 : 0