«Автомобилист» обыграл «Динамо» в Москве

«Автомобилист» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:0.

У гостей по 2 (1+1) очка набрали Ярослав Бусыгин, Даниэль Спронг и Александр Шаров. Ассистентский дубль сделал Семен Кизимов.

«Автомобилист» одержал пятую победу подряд. Команда из Екатеринбурга набрала 78 очков и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.

У «Динамо» прервалась серия из двух побед. Московская команда с 72 очками располагается на шестой строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М Автомобилист

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