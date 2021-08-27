«Динамо» обыграло хабаровский «Амур» в матче Кубка мэра Москвы

«Динамо» обыграло «Амур» в матче Кубка мэра Москвы. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу бело-голубых.

Главным героем встречи стал форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский, который оформил дубль. У хабаровчан отличились Никита Пивцакин и Доминик Машин.

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Кубок мэра Москвы

«Динамо М» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Пивцакин — 1 (Коротких, Слепец), 1:26 — 0:1. Линдберг — 2 (бол., Сергеев, Шипачев), 23:55 — 1:1. Рашевский — 1 (Педан, Шипачев), 27:05 — 2:1. Машин — 1 (бол., Йордан, Зубов), 31:15 — 2:2. Рашевский — 2 (О`Делл, Линдберг), 50:51 — 3:2.

Вратари: Еременко — Бартошак (58:20).

Судьи: Гофман, Мочалов.

27 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».