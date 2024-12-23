Московское «Динамо» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 6:5 в пользу казанцев.