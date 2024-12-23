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Сегодня, 22:00

«Ак Барс» вырвал победу над московским «Динамо» благодаря дублям Лямкина и Барабанова

Алина Савинова
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Никита Лямкин (слева) и Николас Петан после победного гола гостей.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Московское «Динамо» на своем льду проиграло «Ак Барсу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:6.

Бело-голубые вели в счете по ходу встречи, но в третьем периоде упустили победу. Голы хозяев забили Максим Комтуа, Кирилл Адамчук, Седрик Паккет, Павел Кудрявцев и Дмитрий Рашевский, на счету которого также результативная передача. По два голевых паса отдали Никита Гусев и Артем Михеев.

У казанской команды 4 (2+2) очка набрал Никита Лямкин, 3 (2+1) результативных балла заработал Александр Барабанов и еще по шайбе забросили Никита Евсеев и Альберт Яруллин. У Николаса Петана три передачи.

«Ак Барс» с 48 очками после 35 игр идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции. У «Динамо» 49 баллов в 38 матчах и четвертая позиция на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 5:6 (2:1, 2:2, 1:3)

Голы: Рашевский — 11 (Михеев, Комтуа), 2:18 — 1:0. Лямкин — 4 (мен., Сафонов), 8:50 — 1:1. Комтуа — 10 (Рашевский, Михеев), 18:11 — 2:1. Адамчук — 2 (Джиошвили), 23:42 — 3:1. Евсеев — 1 (Яшкин, Петан), 29:44 — 3:2. Пакетт — 9 (бол., Гусев), 34:45 — 4:2. Яруллин — 3 (Галимов, Лямкин), 38:05 — 4:3. Барабанов — 11 (Марченко, Сафонов), 40:56 — 4:4. Кудрявцев — 5 (бол., Менелл, Гусев), 43:19 — 5:4. Барабанов — 12 (бол., Петан, Лямкин), 51:26 — 5:5. Лямкин — 5 (бол., Барабанов, Петан), 53:56 — 5:6.

Вратари: Моторыгин (58:26) — Мифтахов (Билялов, 23:42).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (15+6+9) — 33 (12+11+10).

Судьи: Белов, Метальников.

23 декабря. Москва. «ВТБ Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 38 23 15 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 37 23 14 46
7 Динамо Мн 37 19 18 43
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9 Витязь 36 15 21 34
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 3 : 0
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Металлург Мг – Авангард
 2 : 1 ОТ
23.12 19:30
Динамо М – Ак Барс
 5 : 6
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