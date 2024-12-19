Московское «Динамо» прервало 3-матчевую серию побед «Адмирала»

Московское «Динамо» дома обыграло «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

У бело-голубых отличились Артем Кудашов, Артем Сергеев, Артем Ильенко и Максим Комтуа. У гостей по шайбе забросили Степан Старков и Георгий Солянников.

«Динамо» (49 очков) занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (41) идет шестым на «Востоке». У владивостокцев прервалась серия из трех побед подряд.

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«Динамо» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Голы: Кудашов — 1 (Швец-Роговой), 6:53 — 1:0. Сергеев — 1 (Пыленков, Пакетт), 9:34 — 2:0. Ильенко — 6 (бол., Уил, Гусев), 15:23 — 3:0. Старков — 10 (Гутик, Метальников), 34:46 — 3:1. Солянников — 5 (Гутик, Ручкин), 54:49 — 3:2. Комтуа — 9 (п.в.), 59:24 — 4:2.

Вратари: Ярославлев — Мишуров (Коновалов, 20:00, 59:00 — 59:24).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 39 (14+13+12) — 25 (3+9+13).

Судьи: Лазарев, Морозов.

19 декабря. Москва. «ВТБ Арена».