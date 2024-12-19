Московское «Динамо» прервало 3-матчевую серию побед «Адмирала»
Московское «Динамо» дома обыграло «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.
У бело-голубых отличились Артем Кудашов, Артем Сергеев, Артем Ильенко и Максим Комтуа. У гостей по шайбе забросили Степан Старков и Георгий Солянников.
«Динамо» (49 очков) занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (41) идет шестым на «Востоке». У владивостокцев прервалась серия из трех побед подряд.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
Голы: Кудашов — 1 (Швец-Роговой), 6:53 — 1:0. Сергеев — 1 (Пыленков, Пакетт), 9:34 — 2:0. Ильенко — 6 (бол., Уил, Гусев), 15:23 — 3:0. Старков — 10 (Гутик, Метальников), 34:46 — 3:1. Солянников — 5 (Гутик, Ручкин), 54:49 — 3:2. Комтуа — 9 (п.в.), 59:24 — 4:2.
Вратари: Ярославлев — Мишуров (Коновалов, 20:00, 59:00 — 59:24).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 39 (14+13+12) — 25 (3+9+13).
Судьи: Лазарев, Морозов.
19 декабря. Москва. «ВТБ Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|37
|29
|8
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|36
|21
|15
|46
|6
|Северсталь
|35
|21
|14
|42
|7
|Динамо Мн
|35
|18
|17
|40
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|34
|11
|23
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|34
|23
|11
|48
|3
|Ак Барс
|33
|22
|11
|46
|4
|Автомобилист
|34
|19
|15
|42
|5
|Металлург Мг
|37
|20
|17
|42
|6
|Адмирал
|38
|18
|20
|41
|7
|Авангард
|35
|17
|18
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|38
|10
|28
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Авангард
|3 : 4 ОТ
|19.12
|19:30
|
СКА – Торпедо
|6 : 4
|19.12
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|5 : 4 ОТ
|19.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Барыс
|2 : 0
|19.12
|19:30
|
Динамо М – Адмирал
|4 : 2