«Динамо» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Динамо» сыграет с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ 4 октября
Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в среду, 4 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.
Ключевые события матча «Динамо» — «Локомотив» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Начало — 20.15 мск. Также за игрой следите на онлайн-сервисе «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).
Ярославская команда и бело-голубые набрали по 20 очков. «Локо» возглавляет конференцию «Запад» и дивизион Тарасова, а москвичи занимают вторую строчку.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
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9.10
|4.10
|17:00
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Металлург Мг – Нефтехимик
|3 : 1
|4.10
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|0 : 4
|4.10
|19:00
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Витязь – Куньлунь РС
|- : -
|4.10
|19:10
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Динамо Мн – СКА
|- : -
|4.10
|19:30
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ЦСКА – Барыс
|- : -
|4.10
|19:30
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Спартак – Сибирь
|- : -
|4.10
|20:30
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Динамо М – Локомотив
|- : -
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