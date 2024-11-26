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Сегодня, 17:10

«Динамо» — «Локомотив»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» — «Локомотив» проведут матч в КХЛ 26 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» и «Локомотив» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 26 ноября. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены» в столице России и начнется в 19.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги и для жителей Ярославля — на канале «Первый ярославский».

Изучайте ключевые события и результат игры «Динамо» — «Локомотив» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Динамо» провело 29 матчей и набрало 39 очков, предыдущим соперником москвичей было минское «Динамо» (4:3). У «Локомотива» 52 очка в 31 игре, предыдущим соперником железнодорожников было «Торпедо» (0:3).

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 31 25 6 52
2 Спартак 30 20 10 43
3 Динамо М 29 18 11 39
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 28 14 14 35
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 29 17 12 34
8 Динамо Мн 30 15 15 33
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 31 12 19 27
11 Сочи 28 11 17 24
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 29 19 10 42
2 Автомобилист 28 18 10 39
3 Сал. Юлаев 28 18 10 38
4 Ак Барс 28 18 10 37
5 Металлург Мг 31 16 15 33
6 Адмирал 31 13 18 31
7 Нефтехимик 32 11 21 30
8 Авангард 28 12 16 26
9 Сибирь 28 11 17 25
10 Лада 28 10 18 25
11 Барыс 30 9 21 21
12 Амур 30 6 24 15
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