«Динамо» — «Локомотив»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Динамо» — «Локомотив» проведут матч в КХЛ 26 ноября
Московское «Динамо» и «Локомотив» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 26 ноября. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены» в столице России и начнется в 19.30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги и для жителей Ярославля — на канале «Первый ярославский».
Изучайте ключевые события и результат игры «Динамо» — «Локомотив» в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Динамо» провело 29 матчей и набрало 39 очков, предыдущим соперником москвичей было минское «Динамо» (4:3). У «Локомотива» 52 очка в 31 игре, предыдущим соперником железнодорожников было «Торпедо» (0:3).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|31
|25
|6
|52
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|35
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|29
|17
|12
|34
|8
|Динамо Мн
|30
|15
|15
|33
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|31
|12
|19
|27
|11
|Сочи
|28
|11
|17
|24
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|29
|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
|Сал. Юлаев
|28
|18
|10
|38
|4
|Ак Барс
|28
|18
|10
|37
|5
|Металлург Мг
|31
|16
|15
|33
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|32
|11
|21
|30
|8
|Авангард
|28
|12
|16
|26
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|28
|10
|18
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
Результаты / календарь
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26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
|26.11
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|- : -
|26.11
|19:30
|
Динамо М – Локомотив
|- : -
|26.11
|19:30
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -
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