«Динамо» и «Локомотив» сыграют в чемпионате НХЛ 26 ноября

«Динамо» и «Локомотив» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 26 ноября. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М Локомотив

Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Локомотив» изучайте в нашем матч-центре.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Ярославля трансляция также пройдет на канале «Первый ярославский».

В регулярном чемпионате-2025/26 «Динамо» провело 29 матчей и набрало 36 очков. У обладателя Кубка Гагарина «Локомотива» — 31 игра и 43 очка. В предыдущей встрече сезона динамовцы обыграли «Амур» (4:2), а ярославцы — победили «Сибирь» (4:1).

Матч «Динамо» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс