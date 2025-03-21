«Динамо» примет «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 21 марта. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Динамо» Москва — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Ярославле матч также транслирует канал «Первый ярославский».

По ходу сезона-2024/25 команды встречались пять раз, трижды победу одержали москвичи, дважды — ярославцы. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу «Запада» со 100 очками в 67 матчах и досрочно стал победителем регулярного чемпионата, «Динамо» находится на втором месте конференции с 89 очками в 66 матчах.

