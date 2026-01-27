«Динамо» (Москва) — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» выиграло у «Лады» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У московской команды голами отметились Игорь Ожиганов, Максим Мамин и Семен Дер-Аргучинцев. У гостей единственную шайбу забросил Павел Гоголев.

«Динамо» с 60 очками в 50 матчах занимает 4-е место в Западной конференции. «Лада» идет на 10-й строчке — 36 очков в 50 играх.

