Московское «Динамо» сыграет с «Ладой» в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 8 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ.

Команда Алексея Кудашова набрала 29 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. Тольяттинский клуб с 21-м очком располагается на девятой строчке на «Востоке».

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