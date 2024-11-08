Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

«Динамо» — «Лада»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» Москва сыграет с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ 8 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джордан Уил (ХК «Динамо» Москва).
Фото ХК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» сыграет с «Ладой» в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 8 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ.

Команда Алексея Кудашова набрала 29 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. Тольяттинский клуб с 21-м очком располагается на девятой строчке на «Востоке».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Лада
Читайте также
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале
Израильские болельщики подверглись нападениям в Амстердаме. Что известно
Моделями фотосессии Sports Illustrated Swimsuit стали четыре спортсменки
У «Торпедо» долг в 1,2 млн, у «Урала» новый тренер, а в «Балтике» — странные наказания за промахи. Что происходит в Первой лиге перед началом второго круга
Захарова высмеяла отказ Туска от его слов о связях Трампа с Россией
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Защитник «Спартака» Королев поделился мнением об играх с ЦСКА: «Все матчи с армейцами одинаковые, всегда идет борьба кость в кость»

«Куньлунь» — «Северсталь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 25 21 4 44
2 Спартак 23 15 8 33
3 СКА 25 15 10 32
4 Динамо М 23 13 10 29
5 Северсталь 21 14 7 28
6 ЦСКА 22 10 12 27
7 Торпедо 24 11 13 26
8 Динамо Мн 23 12 11 25
9 Витязь 24 11 13 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 22 8 14 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 22 14 8 30
3 Ак Барс 21 14 7 29
4 Сал. Юлаев 21 13 8 27
5 Адмирал 24 11 13 26
6 Металлург Мг 25 12 13 25
7 Сибирь 22 10 12 22
8 Нефтехимик 25 8 17 22
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 22 8 14 18
11 Барыс 23 6 17 14
12 Амур 24 5 19 13
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
8.11 19:30
Куньлунь РС – Северсталь
 - : -
8.11 19:30
Динамо М – Лада
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости