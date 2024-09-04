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Сегодня, 17:45

«Динамо» — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

Трансляция матча «Динамо» — «Куньлунь» начнется в 19.20
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Никита Гусев (ХК «Динамо»).
Фото ХК «Динамо»

«Динамо» Москва и «Куньлунь Ред Стар» встретятся в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ в среду, 4 сентября. Стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до игры. Также встречу в прямом эфире покажет «Кинопоиск» по платной подписке. Основные события матча «Динамо» — «Куньлунь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды проводят первый матч в новом сезоне КХЛ. В сезоне-2023/24 «Динамо» дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступило «Трактору» (0-4 в серии). «Куньлунь» не попал в плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции в регулярном чемпионате.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
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