8 ноября московское «Динамо» встретится на «ВТБ Арене» с «Куньлунем» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча КХЛ «Динамо» — «Куньлунь» можно будет в онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также с помощью официального сайта КХЛ. Начало — в 19.20 мск.

Последить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Куньлунь» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Команда Алексея Кудашова лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 41 баллом. «Куньлунь», который тренирует Виктор Игнатьев, располагается на 10-й, предпоследней строчке на Западе.

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