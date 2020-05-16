«Динамо» из Риги определится с тренером после того, как решит вопрос со спонсорами

Рижское «Динамо» начнет переговоры с кандидатами на пост главного тренера только после того, как определится со спонсорами.

— У нас шесть кандидатов, — рассказал председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис ТАСС. — Но когда мы заключим договор со спонсорами и у нас будет понятен бюджет, тогда и начнем разговор с тренерами. Потому что деньги в этих разговорах, видимо, будут иметь не последнее значение. Со спонсорами вопрос может быть решен со дня на день.

Предыдущий тренерский штаб клуба во главе с Гиртсом Анкипансом был отправлен в отставку в начале марта после того, как «Динамо» не попало в плей-офф, заняв предпоследнее место в Западной конференции.